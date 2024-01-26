ستاندرد اند بورز 500 يواصل سلسلة الارتفاعات القياسية وتسلا تتراجع

سجل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 خامس إغلاق قياسي على التوالي اليوم الخميس بعد بيانات أظهرت نموا اقتصاديا قويا في الولايات المتحدة في الربع الرابع ما عزز المعنويات، في حين تراجع سهم شركة تسلا بعد توقعات مبيعات مخيبة للآمال.

ودعمت المكاسب موجة صعود بلغ فيها المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مؤخرا مستويات قياسية مرتفعة للمرة الأولى في عامين، وسط تفاؤل بشأن الاقتصاد وأسعار الفائدة المنخفضة، فضلا عن الرهانات على الذكاء الاصطناعي.

وهوى سهم تسلا 12% إلى أدنى مستوياته منذ مايو/أيار 2023 بعد أن حذر الرئيس التنفيذي إيلون ماسك من أن نمو المبيعات سيتباطأ هذا العام على الرغم من تخفيضات الأسعار التي أضرت بهوامشها، وفقا لـ "رويترز".

ونما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الرابع بفضل قوة الإنفاق الاستهلاكي، متجاهلا توقعات الركود بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بقوة، لينمو الاقتصاد خلال العام بأكمله 2.5%.

وقفز ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.53% لينهي الجلسة عند 4894.16 نقطة.

وصعد ناسداك المجمع 0.18% إلى 15510.50 نقطة بينما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 0.64% إلى 38049.13 نقطة.