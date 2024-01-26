نيكاي الياباني يتراجع ويمحو مكاسب الأسبوع وسط خسائر قطاع الرقائق

أغلق المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة على تراجع ليبدد مكاسب الأسبوع، مع هبوط أسهم قطاع الرقائق على خطى نظيراتها الأميركية.

وخسر المؤشر نيكاي 1.34% ليغلق عند 35751.07 نقطة، ليقطع سلسلة مكاسب استمرت أسبوعين بخسارة 0.59%. وكان قد بدأ اليوم مرتفعا 0.76% خلال الأسبوع.

ومن بين الشركات المدرجة في المؤشر البالغ عددها 225 شركة، انخفض سهم 185 شركة وارتفع سهم 39 شركة واستقر سهم شركة واحدة.

وأدى جني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع إلى تفاقم الانخفاضات، إذ لا تزال بعض المؤشرات الفنية تشير إلى أن الارتفاع الذي أوصل نيكاي إلى أعلى مستوى في 34 عاما عند 36984.51 نقطة يوم الثلاثاء كان سريعا للغاية. ويرتفع المؤشر الرئيسي بنحو 3.2% فوق متوسطه المتحرك لمدة 25 يوما.

وتزامنت ذروة يوم الثلاثاء مع قرار بنك اليابان بترك إجراءات التحفيز دون تغيير، لكن الميل للتشديد النقدي الذي أبداه رئيس البنك المركزي في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع أثر على السوق خلال الجزء الأخير من الأسبوع.

وارتفع نيكاي 6.83% منذ بداية العام متفوقا على جميع منافسيه الرئيسيين، بما في ذلك المؤشر ستاندرد اند بورز 500، الذي أغلق عند مستويات قياسية لثلاث جلسات متتالية لتصل مكاسبه منذ بداية العام إلى 2.61%.

ومن المنتظر أن تعلن نحو 500 شركة يابانية نتائجها المالية الأسبوع المقبل، وفي الولايات المتحدة أيضا، تعلن كل من أبل ومايكروسوفت وأمازون وغوغل ومجموعة من الشركات التابعة لشركة ميتا عن نتائجها المالية.

وعمقت خسائر أسهم أدفانتست و طوكيو إلكترون ذات الثقل في قطاع صناعة الرقائق من تراجع المؤشر نيكاي اليوم الجمعة يليها مجموعة سوفت بنك التي تركز على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، إذ انخفضت أسهم الشركات الثلاث 5.51% و2.39% و2.2% على الترتيب.

وكان سهم رينيسانس إلكترونيكس المصنعة للرقائق هو أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية، فانخفض 7.75%.