وول ستريت
"S&P 500" ينهي سلسلة إغلاقات مرتفعة قياسية استمرت 5 أيام متتالية
بضغط تراجع أسهم "إنتل"
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أنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أمس الجمعة سلسلة إغلاقات على ارتفاع قياسي استمرت خمسة أيام على التوالي، موعد توقعات قاتمة للإيرادات، بينما أظهرت البيانات الاقتصادية الأميركية أن التضخم معتدل.
وحتى مع إغلاق مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك الجلسة على انخفاض، سجلت المؤشرات الثلاثة جميعا مكاسب لثالث أسبوع على التوالي لتتقدم بذلك في 12 أسبوعا من أصل 13.
وتراجع ستاندرد آند بورز 500 بواقع 4.09 نقطة أو 0.08% لينهي الجلسة عند 4890.07 نقطة، وفق "رويترز".
وخسر ناسداك المجمع 55.13 نقطة أو 0.36% إلى 15454.89 نقطة، بينما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 56.15 نقطة أو 0.15% إلى 38105.28 نقطة.
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