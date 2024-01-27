اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وول ستريت (iStock)
وول ستريت
وول ستريت

"S&P 500" ينهي سلسلة إغلاقات مرتفعة قياسية استمرت 5 أيام متتالية

بضغط تراجع أسهم "إنتل"

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أمس الجمعة سلسلة إغلاقات على ارتفاع قياسي استمرت خمسة أيام على التوالي، موعد توقعات قاتمة للإيرادات، بينما أظهرت البيانات الاقتصادية الأميركية أن التضخم معتدل.

وحتى مع إغلاق مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك الجلسة على انخفاض، سجلت المؤشرات الثلاثة جميعا مكاسب لثالث أسبوع على التوالي لتتقدم بذلك في 12 أسبوعا من أصل 13.

وتراجع ستاندرد آند بورز 500 بواقع 4.09 نقطة أو 0.08% لينهي الجلسة عند 4890.07 نقطة، وفق "رويترز".

وخسر ناسداك المجمع 55.13 نقطة أو 0.36% إلى 15454.89 نقطة، بينما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 56.15 نقطة أو 0.15% إلى 38105.28 نقطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رئيس الحكومة الفرنسية يستجيب لعدد من مطالب المزارعين رئيس الحكومة الفرنسية يستجيب لعدد من مطالب المزارعين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط