أين تدخر أموالك في 2024؟.. إليك أفضل 4 خيارات!

يستعد المستثمرون لتخفيضات أسعار الفائدة، خلال عام 2024، التي يمكن أن تعرقل المدخرات قصيرة الأجل.

يتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي 3 تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منها في عام 2024. ولكن هناك حالة من عدم اليقين بشأن موعد حدوث هذه التغييرات أو ما إذا كانت ستحدث.

لدى المدخرين العديد من الخيارات للنظر فيها فيما يتعلق بأموالهم، اعتمادًا على أهدافهم وجدولهم الزمني، كما أوضح كين تومين، مؤسس ومحرر DepositAccounts، الذي يتتبع أسعار الفائدة عن كثب.

فيما يلي أفضل أربعة خيارات فيما يتعلق باستثمار النقد "Cash" خلال عام 2024، وفقًا لتومين وخبراء ماليين آخرين - بحسب تقرير لـ"CNBC" الأميركية اطلعت عليه "العربية Business".

شهادات الإيداع - Certificates of deposit

يقول تومين إنه مع تغير أسعار الفائدة، يمكنك تحقيق عائد أعلى لعام 2024 من خلال شهادة إيداع. تكتسب الأقراص المدمجة فائدة لفترة محددة. قد تكون الأسعار أعلى من حسابات التوفير، ولكنك ستتحمل عادةً عقوبة إذا كنت بحاجة إلى المال قبل أن نضوج شهادة إيداع.

يقدر متوسط ​​سعر أغلى 1% من شهادات الإيداع لمدة عام واحد مستويات 5.3%، وفقًا لبيانات DepositAccounts التي اطلعت عليه "العربية Business". ويتوقع تومين أنه "مع اقترابنا من خفض سعر الفائدة الفيدرالي، ستبدأ الأقراص المضغوطة في الانخفاض".

شهادات الإيداع المعفاة من العقوبات - Penalty-free certificates of deposit

وقال تومين، إذا كنت قد تحتاج إلى المال في أقل من عام واحد، فيمكنك اختيار شهادات الإيداع خالية من العقوبات، والذي يمكنه "تحسين العائد من دون بذل الكثير من العمل".

عادةً ما تقدم هذه الشهادات فائدة أقل من شهادات الإيداع التقليدية، ولكن قد تجد واحدة في البنك الحالي بمعدل فائدة أعلى من حساب التوفير الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد رسوم سحب مبكر إذا كنت بحاجة إلى المال قبل تاريخ الاستحقاق.

أذونات الخزينة - Treasury Bills

سواء كنت تدخر لتحقيق أهداف قصيرة المدى أو طويلة المدى، فإن أذون الخزانة، تعد "مكانًا رائعًا للنقد في الوقت الحالي"، كما قال المخطط المالي المعتمد باتريك لاش، مؤسس شركة Lach Financial.

تتمتع أذون الخزانة، المدعومة من قبل حكومة الولايات المتحدة، بمدة تتراوح من شهر واحد إلى عام واحد ويمكن شراؤها عبر حساب وساطة ولا تخضع الفائدة لضرائب الولاية أو الضرائب المحلية.

صناديق الاستثمار المشتركة في سوق المال - Money market mutual funds

وقال سيث موليكين، مؤسس شركة Lattice Financial، إن صناديق الاستثمار المشتركة في سوق المال هي "خيار رائع" آخر للحصول على النقد.

صناديق سوق المال، والتي تختلف عن حسابات ودائع سوق المال، هي صناديق استثمار مشتركة تستثمر عادة في ديون قصيرة الأجل ومنخفضة المخاطر الائتمانية، مثل سندات الخزانة. في حين أن صناديق سوق المال تعتبر منخفضة المخاطر نسبيا، فإن أموالك لن تتمتع بحماية المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع.

حاليًا، تدفع بعض أكبر صناديق سوق المال ما يقرب من 5.5%، اعتبارًا من بداية يناير، وفقًا لشركة Crane Data. ومع ذلك، قال تومين إن عائدات سوق المال "تتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب". "لذلك عندما يخفض الفائدة، يمكنك أن تكون على يقين من أنهم سوف يخفضون هم أيضا بسرعة كبيرة".