تراجع جماعي لمؤشرات البورصة الكويتية بضغط من جني الأرباح

أنهت مؤشرات بورصة الكويت تداولات اليوم الأحد على تراجع جماعي تحت ضغط عمليات بيع لجني الأرباح طالت بعض أسهم القطاع المصرفي وسهم مجموعة إيفا الذي شهد تداولات نشطة خلال الأشهر الماضية.

وأغلق مؤشر السوق العام منخفضا 0.16% عند 7331.57 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الأول 0.16% إلى 8049.93 نقطة، وخسر مؤشر السوق الرئيسي 0.14% ليغلق عند 5965.18 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم القيادية، انخفضت أسهم بنك الخليج 0.67% إلى 295 فلسا وبيت التمويل الكويتي (بيتك) 0.13% إلى 785 فلسا وبنك بوبيان 0.16% إلى 638 فلسا وشركة الاستثمارات الوطنية 0.37% إلى 267 فلسا ومجموعة أرزان المالية 0.88% إلى 226 فلسا وأعيان للإجارة والاستثمار 0.53% إلى 187 فلسا وعقارات الكويت 2.48% إلى 236 فلسا، وفقاً لـ"وكالة أنباء العالم العربي".

كما تراجعت أسهم شركة المباني 0.77% إلى 772 فلسا والصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن 0.12% إلى 856 فلسا وبوبيان للبتروكيماويات 1.8% إلى 599 فلسا وأجيليتي للمخازن العمومية 0.53% إلى 567 فلسا والاتصالات المتنقلة (زين) 0.94% إلى 525 فلسا وهيومن سوفت القابضة 0.41% إلى 3.432 دينار وطيران الجزيرة 0.74% إلى 1.21 دينار وبنك وربة 0.52% إلى 191 فلسا وشركة بورصة الكويت 0.34% إلى 2.048 دينار وشركة أولاد علي الغانم 0.51% إلى 1.174 دينار.

في المقابل، ارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 0.41% إلى 991 فلسا وبنك برقان 0.53% إلى 191 فلسا والكويتية للاستثمار 2.86% إلى 180 فلسا ومجموعة الخليج للكابلات 1.03% إلى 1.471 دينار وألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات 1.49% إلى 204 فلوس وميزان القابضة 0.5% إلى 604 فلوس.

أحجام التداول والسيولة

وقال فهد الصقر مدير معهد الدراسات المالية والمصرفية، إن البورصة الكويتية تحقق مكاسب جيدة منذ بداية 2024 لا سيما للأسهم القيادية وأسهم القطاع المصرفي، وسط حالة تفاؤل بين المتداولين تتجلى في ارتفاع معدلات السيولة التي وصلت إلى 90 مليون دينار في إحدى جلسات التداول خلال يناير كانون الثاني الجاري، وارتفاع عدد الأسهم المتداولة ليتخطى 120 سهما خلال الجلسات الأخيرة ما يعزز من أحجام التداول والسيولة.

وبلغت قيمة التداولات اليوم 50.28 مليون دينار على 122 سهما، ارتفع 43 منها وانخفض 72 وبقي سبعة أسهم دون تغير.

واستحوذ السوق الأول على 31.12 مليون دينار من التداولات، فيما استحوذ السوق الرئيسي على 19.16 مليون دينار.

وأضاف الصقر أن "التراجعات البسيطة التي تشهدها السوق حاليا لا يمكن اعتبارها عمليات تصحيح، بل جني أرباح وإعادة تمركز ترقبا للمرحلة التالية من إعلان النتائج المالية".

وتصدر سهم عقارات الكويت الأسهم الأكثر استحواذا على السيولة بقيمة 3.7 مليون دينار، يليه بيت التمويل الكويتي (بيتك) بمقدار 3.3 مليون دينار وعربي القابضة بواقع 3.25 مليون دينار ثم الكويتية للاستثمار بمقدار 3.2 مليون دينار يليه سهم إيفا بقيمة 2.9 مليون دينار.

وأشار الصقر إلى أن "القراءات الأولية تشير إلى تحقيق العديد من شركات بورصة الكويت نتائج مالية ممتازة بنمو في الأرباح ما بين 15 إلى 20% وحقق البعض أكثر من هذه النسبة، ما يعزز التفاؤل بالتوزيعات النقدية ويدفع السوق مجددا لارتفاعات جديدة".