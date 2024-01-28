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شعار شركة تهامة للإعلان
شعار شركة تهامة للإعلان
سوق السعودية

طلب لـ"تهامة للإعلان" بعقد جمعية عمومية لعزل أعضاء في مجلس الإدارة

من مساهمين يملكون 10% من رأس المال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة تهامة للإعلان و العلاقات العامة و التسويق عن تلقّيها خطاباً من بعض المساهمين الذين يملكون 10% من رأسمال الشركة يطلبون فيه عقد جمعية عامة للمساهمين، للتصويت على عزل بعض من أعضاء مجلس الإدارة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الشركة ستقوم باتخاذ الإجراءات النظاميّة اللازمة حيال الخطاب المذكور، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات في هذا الصدد في حينه.

وكانت الشركة قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي 24 يناير 2024 عن قرار مجلس إدارتها بإلغاء قراره السابق عن التقدم بالاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض والقاضي برفض التصديق على مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي وإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق.

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