نقطة تاريخية جديدة لبورصة مصر.. مؤشرها أعلى 28250 نقطة

سجلت البورصة المصرية مستوى تاريخياً جديد بحلول منتصف تعاملات، اليوم، الأحد، حيث تجاوز مؤشرها الرئيسي مستوى 28250 نقطة.

جاءت الارتفاعات بدعم موجة قوية لمشتريات المتعاملين المصريين، في ظل البحث عن آليات للتحوط من التعويم المرتقب للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.

وحتى منتصف تعاملات اليوم، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.21%، إلى مستوى 28276 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.17% ليسجل مستوى 6726 نقطة. أيضاً، صعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.31% إلى مستوى 9535 نقطة.

وتم التداول خلال التعاملات الصباحية على 379.48 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت نحو 1.67 مليار جنيه من خلال 60.6 ألف عملية.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين خلال التداولات الصباحية، اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم إلى الشراء، مسجلين صافياً بلغ نحو 23.8 مليون جنيه.

وفيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع مسجلين صافياً بلغ 20 مليون جنيه، فقد اتجهت أيضاً تعاملات المستثمرين الأجانب إلى البيع في الأسهم، مسجلين صافياً بيعياً بلغ نحو 3.7 مليون جنيه.