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الأسواق العالمية

"مورغان ستانلي" يخفض المستويات المستهدفة للأسهم الصينية ويتفاءل حيال اليابان

بعد استهداف أحد خزانات حفظ السوائل

دبي - العربية.نت
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خفض بنك مورغان ستانلي مستوياته المستهدفة لمؤشرات الأسهم الصينية للعام الجاري، نظرا لتباطؤ نمو إيرادات الشركات المدرجة وتأثير ذلك على تقييماتها.

في المقابل، رفع "مورغان ستانلي" المستويات المستهدفة لمؤشرات الأسهم اليابانية، مشيرا إلى اتساع الفروقات بين السوقين اليابانية والصينية، وسط تحولات في الأسس الجيوسياسية والاقتصادية تصب لصالح بورصة طوكيو.

يذكر أن المؤشرات الأساسية للأسهم اليابانية تقف عند أعلى مستوياتها في 34 عاما، وسط مراهنة المستثمرين على استمرار رالي المكاسب، في ظل تسارع إصلاحات الحوكمة في الشركات المحلية.

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وتكثف السلطات الصينية جهودها لتحقيق الاستقرار في سوق الأسهم بعد عمليات بيع واسعة النطاق. وبات انهيار القيم السوقية للشركات المدرجة من ذروتها في عام 2021 يجعلها "أفضل عرض قيمة في العالم"، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن أحد المخضرمين في السوق، واطلعت عليه "العربية Business".

ولا يزال آخرون غير مقتنعين، قائلين إن الاقتصاد يواجه بعض التحديات الصعبة التي ستستمر في عرقلة الأسهم. فهل هذه لحظة ذهبية أم فخ قيمة؟

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