اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مؤشر أسعار الأسهم في ألمانيا (رويترز) الأسهم الأوروبية
مؤشر أسعار الأسهم في ألمانيا (رويترز)
الأسهم الأوروبية

أداء باهت للأسهم الأوروبية وسط خسائر لقطاع السفر تطغى على مكاسب الطاقة

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي استقر عند 483.66 نقطة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

بدأت الأسهم الأوروبية الأسبوع بأداء ضعيف بعد أن سجلت أعلى مستوى في عامين في الجلسة السابقة، إذ طغت خسائر كبيرة لأسهم شركات السفر بعض الشيء على أداء قوي لقطاع الطاقة.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 483.66 نقطة اليوم الاثنين بحلول الساعة 08:23 بتوقيت غرينتش. وسجل المؤشر القياسي أعلى مستوى في عامين وأفضل أداء أسبوعي في 3 أشهر يوم الجمعة.

وهبط سهم ريان إير، أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد الركاب، 2.3% بعد أن قلصت الشركة التوقعات لأرباح السنة المالية المنتهية في مارس/آذار، وفقا لـ "رويترز".

وزير المالية يتوقع جمع ملياري دولار من "سيارات المصريين بالخارج" اقتصاد اقتصاد مصر وزير المالية يتوقع جمع ملياري دولار من "سيارات المصريين بالخارج"

وانخفض مؤشر قطاع السفر والترفيه 0.5%.

ومما حد من الخسائر، صعدت أسهم شركات النفط والغاز 1.5% مع ارتفاع أسعار الخام بعد أن فاقم هجوم بطائرة مسيرة على قوات أميركية في الأردن المخاوف من تعطل إمدادات من الشرق الأوسط.

ومن بين التحركات الكبيرة، قفز سهم شركة هولسيم 5.1% إلى قمة المؤشر القياسي بعد أن قال عملاق مواد البناء السويسري إنه سيفصل عملياته في أميركا الشمالية من خلال طرح في نيويورك، وهو ما يمكن أن يفضي إلى تقييم للوحدة عند 30 مليار دولار. كما اختارت الشركة رئيسا تنفيذيا جديدا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
استهداف الحوثيين للسفن يعيد نشاط القراصنة الصوماليين في المحيط الهندي استهداف الحوثيين للسفن يعيد نشاط القراصنة الصوماليين في المحيط الهندي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط