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سوق أبوظبي (رويترز)
سوق أبوظبي

أرباح "غذاء" الإماراتية تهوي إلى 43 مليون درهم في 2023

تكلفة المبيعات زادت إلى 3.79 مليار درهم خلال العام الماضي

دبي - العربية.نت
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هوت أرباح شركة غذاء القابضة بأبوظبي إلى 43 مليون درهم في 2023 انخفاضا من 332.5 مليون في العام السابق.

وقالت الشركة في بيان موجه إلى بورصة أبوظبي، اليوم الاثنين، إنها حققت إيرادات من العقود من العملاء بقيمة 4.56 مليار درهم في العام الماضي مقابل 2.27 مليار درهم قبل عام، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

لكنها أشارت إلى أن تكلفة المبيعات زادت إلى 3.79 مليار درهم في 2023 وذلك مقارنة مع 1.89 مليار درهم في 2022.

وتعمل الشركة في تجارة واستيراد المواد الغذائية وتصنيعها.

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