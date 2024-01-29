أرباح "غذاء" الإماراتية تهوي إلى 43 مليون درهم في 2023

هوت أرباح شركة غذاء القابضة بأبوظبي إلى 43 مليون درهم في 2023 انخفاضا من 332.5 مليون في العام السابق.

وقالت الشركة في بيان موجه إلى بورصة أبوظبي، اليوم الاثنين، إنها حققت إيرادات من العقود من العملاء بقيمة 4.56 مليار درهم في العام الماضي مقابل 2.27 مليار درهم قبل عام، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

لكنها أشارت إلى أن تكلفة المبيعات زادت إلى 3.79 مليار درهم في 2023 وذلك مقارنة مع 1.89 مليار درهم في 2022.

وتعمل الشركة في تجارة واستيراد المواد الغذائية وتصنيعها.