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ارتفاع الأرباح الفصلية لـ"ناقلات" القطرية 22% إلى 368 مليون ريال

نمت بنسبة 8.3% خلال العام الماضي إلى 1.56 مليار ريال

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أرباح شركة قطر لنقل الغاز "ناقلات" بنحو 22% في الربع الرابع 2023 لتصل إلى 368.3 مليون ريال.

ونمت أرباح الشركة بـ 8.3% لتبلغ 1.56 مليار ريال على مدار عام 2023، وجاءت الأرباح السنوية متماشية مع متوسط توقعات المحللين.

ومن جانب آخر أوصى مجلس إدارة "ناقلات" بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2023 بواقع 0.14 ريال للسهم، مقارنة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2022 بواقع 0.13 ريال للسهم.

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