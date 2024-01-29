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سبيكة ذهبية
سعر الذهب

الذهب يرتفع مع تصاعد المخاوف بشأن الصراع في الشرق الأوسط

بعد مقتل ثلاثة جنود أميركيين في هجوم بطائرة مسيرة في شمال شرق الأردن

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إذ أدى تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا وسط معاملات محدودة حيث يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لاستيضاح الأمر بشأن أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2025.99 دولار للأونصة بحلول الساعة(04:03 بتوقيت غرينتش).

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% أيضا إلى 2025.20 دولار، وفقا لـ"رويترز".

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وقال تيم ووتر كبير محللي السوق لدى شركة كي.سي.إم تريد إن حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط تبقي على اهتمام المستثمرين بالذهب كجزء من مصادر الملاذ الآمن.

ويشعر المستثمرون بالقلق من المخاطر الجيوسياسية المتزايدة بعد مقتل ثلاثة جنود أميركيين في هجوم بطائرة مسيرة على القوات الأميركية المتمركزة في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية.

وقال ووتر إن الأخبار المتعلقة بالأمر الصادر لشركة إيفرغراند الصينية بالتصفية تؤثر على الرغبة في المخاطرة، مضيفا أن الاتجاه الصعودي الفوري متوقف حاليا بالنظر إلى أن اجتماع البنك المركزي الأميركي بات وشيكا.

وتتوقع الأسواق أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يومي 30 و31 يناير/كانون الثاني.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.91 دولار للأنصة. وانخفض البلاتين 0.2% إلى 911.18 دولار، كما تراجع البلاديوم 0.3% إلى 952.33 دولار.

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