الصين تحاول مجدداً دعم سوق الأسهم عبر منع البيع على المكشوف

أعلنت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية أنها ستوقف إقراض بعض الأسهم للبيع على المكشوف اعتبارا من اليوم الاثنين في خطوة لدعم أسواق الأسهم المتراجعة في البلاد.

وعقب بيان اللجنة قالت بورصة شانغهاي وبورصة شنجن، إنه لن يُسمح للمستثمرين الاستراتيجيين بإقراض الأسهم خلال فترات الإغلاق المتفق عليها.

وبحسب المحللين، قد يكون لهذه الخطوة تأثير محدود من حيث استقرار السوق لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح وسط مطالبة من قبل المتداولين لتدخل المنظمين.

وتكثف السلطات الصينية جهودها لتحقيق الاستقرار في سوق الأسهم بعد عمليات بيع واسعة النطاق. وبات انهيار القيم السوقية للشركات المدرجة من ذروتها في عام 2021 يجعلها "أفضل عرض قيمة في العالم"، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن أحد المخضرمين في السوق، واطلعت عليه "العربية Business".

ولا يزال آخرون غير مقتنعين، قائلين إن الاقتصاد يواجه بعض التحديات الصعبة التي ستستمر في عرقلة الأسهم.

وبدأ المستثمرون في البيع في عام 2021، عندما بلغت حملة القمع على القطاع الخاص في الصين ذروتها. كما أدت قيود "صفر كوفيد" إلى تفاقم المعنويات تجاه السوق. وشهدت الأسهم انتعاشاً قوياً حتى أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023 مع إعادة فتح الصين اقتصادها، لكن التفاؤل تبخر تقريباً.

وبات الركود طويل الأمد في قطاع العقارات، والضغوط الانكماشية المتزايدة، والتوترات مع الولايات المتحدة، والمشاكل الهيكلية بما في ذلك تقلص عدد السكان، تجعل المستثمرين يشككون في إمكانات السوق على المدى الطويل.