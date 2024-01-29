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بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

نيكاي الياباني يتعافى مستفيداً من قوة أسهم الطاقة وضعف الين

مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً صعد 1.27%

طوكيو - رويترز
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ارتفع المؤشر نيكاي الياباني، اليوم الاثنين، إذ عززت قفزة في أسعار النفط الأسهم المرتبطة بالطاقة كما عزز تراجع الين والأداء القوي لأسهم آسيوية أخرى معنويات المستثمرين.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعا 0.77% عند 36026.94 نقطة ليعود فوق مستوى 36 ألف نقطة بعد تعثر شهده في نهاية الأسبوع الماضي.

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكاي، ارتفع 196 وهبط 28 سهما.

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كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.27% إلى 2529.48 نقطة.

وقادت الأسهم المرتبطة بالطاقة المكاسب وسط ارتفاع أسعار النفط بعد هجوم بطائرة مسيرة على قوات أميركية في الأردن مما أضاف إلى المخاوف من تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط.

وصعدت أسهم التعدين 3.74% ليتصدر القطاع المكاسب بين 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في بورصة طوكيو، وتلاه مؤشر أسهم منتجات النفط والفحم الذي ارتفع 3.66%.

وبالنسبة للأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة إنبكس كورب المنتجة للنفط والغاز 4.11% ليسجل ثالث أكبر نسبة مئوية للمكاسب على المؤشر نيكاي.

وفي الوقت نفسه ساعد انخفاض الين الشركات التي تصدر منتجاتها، إذ سجل سهما هوندا موتور وتويوتا موتور أكبر المكاسب بين 30 سهما رئيسيا على المؤشر توبكس، بزيادة 3.85 و3.15% على الترتيب.

وحوم سعر الين في أحدث التعاملات حول 147.92 للدولار.

ويرفع ضعف الين قيمة الأرباح بالعملة اليابانية في الخارج عندما تعيدها الشركات إلى اليابان.

وأدى ارتفاع البورصات الآسيوية بقيادة الأسهم الصينية إلى تعزيز معنويات المستثمرين بشكل أكبر بينما تستعد الأسواق لأسبوع حافل يشهد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) حول أسعار الفائدة وأيضا يشهد إعلان النتائج المالية للشركات.

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