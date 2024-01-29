وول ستريت تسجل ارتفاعا طفيفا قبل قرار الفيدرالي بشأن الفائدة

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع طفيف، اليوم الاثنين، قبل فعاليات رئيسية هذا الأسبوع منها قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة وأيضا أرباح شركات التكنولوجيا ذات القيمة السوقية المرتفعة، وهو ما قد يمثل اختبارا لسلسلة مكاسب محطمة للأرقام القياسية.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 6.40 نقطة أو 0.02% إلى 38115.83 نقطة.

وتقدم المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 1.98 نقطة أو 0.04% إلى 4892.95 نقطة، في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 15.29 نقطة أو 0.10% إلى 15470.66 نقطة، وفق "رويترز".

ولا تزال تسيطر الضبابية حول مستقبل مسار الفائدة في أميركا وسط انخفاض توقعات السوق بشأن إمكانية خفض الفيدرالي الأميركي معدلات الاقتراض خلال اجتماع مارس المقبل، وذلك نظرًا للقوة المستمرة في إنفاق الأسر وعدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.

وتترقب الأسواق حاليا تصريحات جيروم باول في بيان السياسة النقدية المقرر صدوره يوم الأربعاء المقبل بعد انتهاء الاجتماع الأول للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) لعام 2024.