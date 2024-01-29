20 فبراير.. مساهمو "أميانتيت" السعودية يناقشون زيادة رأس المال

أعلن مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية، عن دعوة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)، والمقرر انعقادها عند الساعة 6:30 مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024م حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن العمومية ستناقش التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق أولوية، وذلك لتمويل رأس المال العامل وسداد بعض الالتزامات البنكية، مشيرة إلى أن زيادة رأس المال ستتم عبر طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد 34.65 مليون سهم عادي.

وأضافت أنه في حال الموافقة على القرار، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وأشارت إلى أن المبلغ الإجمالي للطرح هو 346.5 مليون ريال.