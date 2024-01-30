أرباح "الأهلي" العماني تقفز 10% في 2023 إلى 95 مليون دولار

نما صافي ربح البنك الأهلي العماني 10 في 2023 إلى 36.45 مليون ريال (نحو 95 مليون دولار) من 33.09 مليون ريال في العام السابق.

وقال البنك الأهلي في بيان لبورصة مسقط اليوم الثلاثاء، إن إيرادات التشغيل زادت 7.5% في العام الماضي لتبلغ 98.5 مليون ريال من 91.7 مليون ريال في 2022.

وارتفع إجمالي أصول البنك إلى 3.318 مليار ريال بحلول نهاية 2023 من 3.075 مليار ريال في نهاية 2022، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

كما نمت ودائع العملاء قليلا بواقع 7.9% إلى 2.47 مليار ريال في 2023 مقارنة مع 2.29 مليار ريال في 2022.

وقال البنك في بيانه إن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح بقيمة تسع بيسات تتألف من أرباح نقدية بقيمة 4.5 بيسة، بإجمالي 10.57 مليون ريال، وسندات قابلة للتحويل الإلزامي بقيمة 4.5 بيسة، بإجمالي 10.57 مليون بيسة.

وأضاف البنك أن السندات تحمل فائدة 6% سنويا وعند الاستحقاق سيتم تحويلها إلى أسهم عادية للبنك بسعر أساسي 145 بيسة للسهم الواحد بشكل إلزامي دون أي خيار أمام المصدر أو حاملي السندات لاسترداد السندات نقدا.

وتستحق تلك السندات بعد سنتين من تاريخ إصدارها وسيتم إدراجها في بورصة مسقط. كما تخضع توزيعات الأرباح النقدية المقترحة وإصدار السندات لموافقة الجهات الرقابية والتنظيمية ومساهمي البنك.