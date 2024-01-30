أسهم أوروبا تقتفي أثر مكاسب وول ستريت وترتفع لقمة عامين
مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يرتفع للجلسة الخامسة على التوالي
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فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف اليوم الثلاثاء، لتبلغ أعلى مستوياتها في عامين، مدعومة بمكاسب حققتها وول ستريت الليلة الماضية، مع عكوف المستثمرين على تقييم توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة في أسبوع يعج بالتطورات الهامة بالنسبة للأسواق.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 08:25 بتوقيت غرينتش، مرتفعا للجلسة الخامسة على التوالي.
ارتفعت وول ستريت لمستويات غير مسبوقة أمس الاثنين مع تحول التركيز إلى نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبيرة من الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة، وكلاهما يمكن أن يحدد مسار الأسواق، وفق "رويترز".
وعلى الرغم من وجود توافق واسع النطاق على أن تخفيضات أسعار الفائدة في أوروبا باتت وشيكة، فإن صناع السياسات منقسمون بشأن توقيت مثل هذه الإجراءات.
ويتوقع المتعاملون بنسبة 75% تقريبا بأن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة 25 نقطة أساس على الأقل في أبريل نيسان.
وتلقى قطاع الصناعات دفعة بدعم قفزة 4.9% لسهم شركة سكانسكا السويدية للبناء بعدما رفعت جيفريز توصيتها لسهم الشركة إلى "شراء".
إلا أن سهم "دياغيو" انخفض 3.2% بعد أن خالفت أكبر شركة لصناعة المشروبات الكحولية في العالم تقديرات مبيعات النصف الأول من العام.
وزاد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1%، مدعوما بارتفاع سهم رينو 1.8% بعد أن تخلت شركة صناعة السيارات عن خططها لطرح وحدتها للسيارات الكهربائية، عازية ذلك إلى الأوضاع الباهتة لسوق الأسهم.
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