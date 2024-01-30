الذهب يصعد مع ترقب المستثمرين لقرار الفيدرالي الأميركي
ارتفع السعر الفوري للمعدن الأصفر 0.2% إلى 2035.54 دولار للأونصة
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع طفيف للدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة مع ترقب المستثمرين لاجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للحصول لاستقاء مؤشرات بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 2035.54 دولار للأونصة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2034.90 دولارا.
وقال هان تان كبير محللي الأسواق في مجموعة إكسينيتي "يستفيد الذهب من نزول الدولار وعوائد سندات الخزانة، حتى مع استمرار مواجهة الأسواق لاحتمالات خفض سعر الفائدة الفيدرالي في مارس"، وفقا لـ "رويترز".
نزل مؤشر الدولار 0.1%، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى. ووصلت العوائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين عند 4.0360%.
بقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.
ومن المقرر أن صدور قرار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي غدا الأربعاء، وذلك بعد ميله نحو التيسير في اجتماع ديسمبر/كانون الأول. وتتوقع الأسواق إلى حد كبير أن يترك البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية الاجتماع الذي يستمر يومين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين 0.5% إلى 922.10 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 984.84 دولار. وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 إلى 23.09 دولار للأونصة.
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