انطلاق اكتتاب الأفراد في طرح "أفالون فارما" 600 ألف سهم.. اليوم

ينطلق اكتتاب الأفراد في طرح شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية "أفالون فارما" في سوق الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الثلاثاء، وتنتهي يوم الخميس المقبل الموافق 1 فبراير 2024م.

وتم تخصيص 600 ألف سهم عادي للمكتتبين الأفراد كحد أقصى تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام.

ويبلغ الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد 10 أسهم والحد الأقصى 600 ألف سهم، وحددت مصرف الإنماء والبنك الأهلي السعودي كجهات مستلمة للاكتتاب.

كانت مجموعة الدخيل المالية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب للطرح العام لشركة أفالون فارما" قد أعلنت عن تحديد سعر الطرح النهائي بـ 82 ريالا للسهم الواحد.

وقالت الشركة في بيان على سابق "تداول السعودية"، إنه تم الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر بنجاح لعدد 6 ملايين سهم عادي تمثل 30% من أسهم الشركة، حيث بلغت التغطية 138.76 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

كانت الشركة قد حصلت على موافقة لطرح 30% من أسهمها، وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 78 و82 ريالا للسهم.

وتتضمن الأنشطة الرئيسية لـ "أفالون فارما" تطوير وتصنيع وتسويق العلامات التجارية الخاصة بالصحة والجمال بالإضافة إلى الأدوية.