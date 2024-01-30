بيتكوين تتجه لتسجيل مكاسب للشهر الخامس على التوالي

تتجه عملة البيتكوين لتسجيل مكاسب للشهر الخامس على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب شهرية متتالية منذ الفترة الممتدة من أكتوبر 2020 إلى مارس 2021، وفقا لبيانات "بلومبرغ".

يُشار إلى أن عملة بيتكوين ارتفعت بنحو 2% في يناير بعد بدء صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين "ETF" في التداول في الولايات المتحدة في 11 يناير .

وكانت العملة قد سجلت مكاسب وصلت إلى 160% في 2023 قبل إطلاق الصناديق التي اجتذبت حتى الآن صافي 817 مليون دولار بحسب "بلومبرغ".