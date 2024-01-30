بيتكوين
بيتكوين تتجه لتسجيل مكاسب للشهر الخامس على التوالي
العملة المشفرة ارتفعت 2% في يناير
وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
تتجه عملة البيتكوين لتسجيل مكاسب للشهر الخامس على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب شهرية متتالية منذ الفترة الممتدة من أكتوبر 2020 إلى مارس 2021، وفقا لبيانات "بلومبرغ".
يُشار إلى أن عملة بيتكوين ارتفعت بنحو 2% في يناير بعد بدء صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين "ETF" في التداول في الولايات المتحدة في 11 يناير .
وكانت العملة قد سجلت مكاسب وصلت إلى 160% في 2023 قبل إطلاق الصناديق التي اجتذبت حتى الآن صافي 817 مليون دولار بحسب "بلومبرغ".
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"تويوتا" تتصدر شركات السيارات الأكثر مبيعا في 2023.. رابع عام على التواليقفزة 7.2% في مبيعات المجموعة العام الماضي شركات
-
صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 3% في 2023-2024توقع ارتفاع النمو إلى 4.7% في 2024-2025 اقتصاد
-
خبير نفط: "أرامكو" ستستفيد من تعليق خطط زيادة إنتاج النفط لـ13 مليون برميل يومياقال خبير النفط الدكتور فهد بن جمعة، إن قرار وزارة الطاقة السعودية بعدم الاستمرار ... أسواق العربية 1230
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية