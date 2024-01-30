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نيكاي أسهم اليابان بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

نيكاي يغلق مرتفعاً والحذر قبيل قرار "المركزي" الأميركي يحد المكاسب

صعود الأسهم المرتبطة بالرقائق

طوكيو - رويترز
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أغلق المؤشر نيكاي القياسي الياباني مرتفعاً اليوم الثلاثاء، إذ اقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر المكاسب في وول ستريت، لكن الحذر قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المتوقع يوم الأربعاء، بشأن أسعار الفائدة حد منها.

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وصعد المؤشر نيكاي 0.11% ليغلق عند 36065.86 نقطة، مبتعداً عن أعلى مستوياته في وقت سابق، إذ تردد المتعاملون في الشراء النشط قرب نهاية الجلسة.

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وارتفعت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ ارتفع سهم أدفانتست 1.69% وسهم شين-إتسو للكيماويات 3%.

وصعد سهم شركة رينيساس للإلكترونيات المصنعة للرقائق 2.81%. وارتفع سهم شركة دايكن إندستريز لصناعة مكيفات الهواء 0.86%.

وارتفع المؤشر توبكس الرئيسي بنسبة 0.09%، مع صعود سهم نينتندو 2.22% وزاد سهم سوني 0.87%.

وتخلى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.1% عند 2526.93 نقطة، وسجل سهم تويوتا موتور أكبر انخفاض من حيث الوزن النسبي عند 0.8%.

وتراجع سهم هوندا موتور 1.03%، وخسر سهم إيسوزو موتورز 3.32%.

ومن بين أكثر من 1600 سهم في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، انخفض الثلثان بينما ارتفعت معظم الأسهم الأخرى.

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