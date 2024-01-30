وول ستريت تتراجع بعد نتائج أعمال متباينة والأنظار تتجه لبيانات الوظائف

جاء أداء المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ضعيفا في بداية جلسة اليوم الثلاثاء وسط عكوف المستثمرين على تقييم نتائج أعمال متباينة من شركات عريقة مثل يونايتد بارسيل سيرفيس وجنرال موتورز مع ترقب تقرير هام بشأن الوظائف لاستقاء مؤشرات بشأن مدى قوة سوق العمل.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 35.22 نقطة بما يعادل 0.09% إلى 38298.23 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 2.04 نقطة أو 0.04% إلى 4925.89 نقطة، وفقا لـ "رويترز".

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 23.97 نقطة أو 0.15% إلى 15604.08 نقطة.