"كنان الدولية للتطوير" تعتزم طرح 3.6 مليون سهم عادي والإدراج في "نمو"
فترة الطرح بين 25 و29 فبراير المقبل
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أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة كنان الدولية للتطوير العقاري عن نية الشركة 3.6 مليون سهم عادي تمثل 3% من أسهمهاوإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية"نمو".
وقالت في بيان لـ"تداول السعودية" إن "كنان الدولية للتطوير العقاري " حصلت على موافقة السوق الصادرة بتاريخ 14 مايو 2023 على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية، وموافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 20 ديسمبر الماضي على تسجيل وطرح أسهم الشركة للاكتتاب في السوق الموازية.
وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر، مع الإشارة إلى أن فترة الطرح ستبدأ من يوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024 وتستمر إلى الساعة 3:00 مساءً من يوم الخميس الموافق 29 من الشهر ذاته.
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