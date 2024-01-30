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بنك الشعب الصيني
ديون

10 تريليونات دولار قيمة إصدارات السندات في الصين خلال 2023

سندات ائتمان الشركات سجلت 14 تريليون يوان

دبي - العربية.نت
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بلغ إجمالي إصدارات السندات في الصين 71 تريليون يوان صيني، ما يوازي نحو 10 تريليونات دولار أميركي خلال عام 2023، بزيادة 14.8% على أساس سنوي، وفق ما أعلن بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" اليوم.

وكشف البنك أن إصدارات سندات الخزانة بلغت 11 تريليون يوان، في حين بلغت إصدارات سندات الحكومة المحلية 9.3 تريليون يوان.

وأشار إلى أنه في العام الماضي، بلغت إصدارات السندات المالية 10.2 تريليون يوان، بينما بلغ إجمالي إصدارات سندات ائتمان الشركات 14 تريليون يوان، وإصدارات الأوراق المالية المدعومة بالأصول الائتمانية بلغت 348.52 مليار يوان، كما بلغ إصدار شهادات الإيداع بين البنوك 25.8 تريليون يوان وفق وكالة الأنباء العمانية.

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وبلغت السندات القائمة المحتفظ بها بحلول نهاية ذلك العام 157.9 تريليون يوان، بزيادة سنوية قدرها 9.1%.

كما بلغت السندات القائمة التي يحتفظ بها المستثمرون المؤسسون الأجانب 3.72 تريليون يوان في نهاية شهر ديسمبر الماضي، وهي ما تمثل 2.4% من إجمالي السندات القائمة المحتفظ بها.

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