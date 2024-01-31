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سوق السعودية

صندوق "الخبير ريت" يوزع 14.8 مليون ريال أرباحا عن الربع الرابع

بواقع 0.105 ريال لكل وحدة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الخبير المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق "الخبير ريت"، عن الربع الرابع من العام الجاري بإجمالي 14.8 مليون ريال وبنسبة 1.237% من أصول الصندوق كما في 30 يونيو 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن عدد الوحدات التي ستتم التوزيعات على أساسها تبلغ 141 مليون وحدة تقريبا، وفترة استحقاق الأرباح من 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر من 2023.

وتبلغ قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.105 ريال، وسيتم دفع التوزيعات خلال 40 يوم عمل من تاريخ أحقية التوزيع وهو حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 13 فبراير 2024.

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