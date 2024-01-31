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بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

مؤشر بورصة طوكيو يسجل أفضل أداء منذ 26 عاما

بعد أن تخطى التراجعات في التعاملات المبكرة

طوكيو - رويترز
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سجل المؤشر نيكاي الياباني، اليوم الأربعاء، أفضل أداء لشهر يناير/كانون الثاني منذ 26 عاماً بعد أن تخطى التراجعات في التعاملات المبكرة التي قادتها أسهم شركات الرقائق.

وتعافى المؤشر نيكاي من خسائر حادة بلغت 1% في التعاملات المبكرة لينهي اليوم مرتفعا 0.61% إلى 36286.71 نقطة، ليزيد مكاسبه لهذا الشهر إلى 7.77%، وهي أفضل بداية له للعام منذ الارتفاع بنحو 9% في يناير/كانون الثاني 1998.

وبذلك يعد المؤشر نيكاي الأفضل أداء على مستوى العالم، متجاوزا مكاسب بنسبة 3.3% لكل من مؤشر ستاندرد أند بورز 500 وناسداك المجمع.

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ويظل المؤشر نيكاي حاليا منخفضا بنحو 1.9% عن ذروة 34 عاما البالغة 36984.51 نقطة المسجلة في 16 يناير/كانون الثاني، مدفوعا بمزيج من تدفقات المستثمرين الأجانب من الصين وضعف الين المعزز للأرباح والحماس بشأن إصلاحات حوكمة الشركات إلى جانب الزخم الهائل.

وساعدت الشركات ذات الثقل في صناعة الرقائق على انخفاض المؤشر نيكاي في وقت مبكر، متأثرة بالنتائج المالية المخيبة للآمال من مايكروسوفت وألفابت وأدفانسد مايكرو ديفايسز. ومع ذلك، فقد قلصوا خسائرهم في جلسة بعد الظهر.

وخسرت شركتا صناعة معدات أشباه الموصلات طوكيو إلكترون وأدفانتست ما يزيد قليلا عن 0.4%، في حين تراجعت أسهم مجموعة سوفت بنك التي تركز على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي 0.84%.

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