الأسهم الأوروبية تهبط متأثرة بأرباح وموقف الفيدرالي الأميركي إزاء الفائدة

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس فيما استوعب المستثمرون مجموعة من التقارير المحبطة عن الأرباح، في حين تأثرت المعنويات بإشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى أن خفض أسعار الفائدة مبكرا غير مرجح.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينتش.

وشهدت البنوك أكبر هبوط إذ بلغ 1.4%، بقيادة تراجع سهم بنك بي.إن.بي باريبا بنسبة 7.7% بعدما لم يحقق البنك الفرنسي الأرباح الفصلية المتوقعة، وفقا لـ "رويترز".

كما دفع البنك المؤشر كاك 40 الفرنسي للتراجع 0.6%.

وكان سهم شركة أديداس الألمانية للملابس الرياضية من بين الأسهم الخاسرة أيضا وهبط 7.7%، إذ جاءت توقعات الشركة لعام 2024 دون التقديرات.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء، ورجح عدم خفض الفائدة في مارس/آذار مما بدد الآمال بالأسواق لخفض مبكر.