تقارير سلبية من بنوك وشركات أدوية تدفع أسهم أوروبا للانخفاض

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس متأثرة بتقارير سلبية من بنوك في أنحاء القارة وكذلك من شركتي الأدوية روش وسانوفي.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.5%.

وشهدت أسهم البنوك أكبر تراجعات، إذ انخفض مؤشرها 2% تحت وطأة تراجع سهم بي.إن.بي باريبا 9.2% بعدما أعلن البنك الفرنسي عن انخفاض مفاجئ في دخل الربع الرابع من العام وأرجأ هدفا مهما بشأن الربحية، وفقا لـ "رويترز".

كما تراجعت أسهم بنوك فرنسية أخرى، منها سهم سوسيتيه جنرال الذي نزل أربعة% وسهم كريدي أجريكول الذي هبط 2.8%.

ومما فاقم من خسائر القطاع، تراجع سهم بنك آي.إن.جي غروب الهولندي 6.4% بعدما توقع البنك انخفاض إجمالي الدخل لعام 2024.

وهوى سهم شركة الأدوية السويسرية روش 5.5% مع استقبال السوق بحالة من الإحباط توقعات الشركة لعام 2024 التي جاءت أقل من توقعات السوق، في حين انخفض سهم سانوفي 4.1% بعدما خالفت تقديرات أرباح الربع الرابع.