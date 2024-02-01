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بورصة فرانكفورت (رويترز) ألمانيا الأسهم الأوروبية
بورصة فرانكفورت (رويترز)
الأسهم الأوروبية

تقارير سلبية من بنوك وشركات أدوية تدفع أسهم أوروبا للانخفاض

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي أغلق منخفضا 0.5%

دبي - العربية.نت
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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس متأثرة بتقارير سلبية من بنوك في أنحاء القارة وكذلك من شركتي الأدوية روش وسانوفي.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.5%.

وشهدت أسهم البنوك أكبر تراجعات، إذ انخفض مؤشرها 2% تحت وطأة تراجع سهم بي.إن.بي باريبا 9.2% بعدما أعلن البنك الفرنسي عن انخفاض مفاجئ في دخل الربع الرابع من العام وأرجأ هدفا مهما بشأن الربحية، وفقا لـ "رويترز".

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كما تراجعت أسهم بنوك فرنسية أخرى، منها سهم سوسيتيه جنرال الذي نزل أربعة% وسهم كريدي أجريكول الذي هبط 2.8%.

ومما فاقم من خسائر القطاع، تراجع سهم بنك آي.إن.جي غروب الهولندي 6.4% بعدما توقع البنك انخفاض إجمالي الدخل لعام 2024.

وهوى سهم شركة الأدوية السويسرية روش 5.5% مع استقبال السوق بحالة من الإحباط توقعات الشركة لعام 2024 التي جاءت أقل من توقعات السوق، في حين انخفض سهم سانوفي 4.1% بعدما خالفت تقديرات أرباح الربع الرابع.

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