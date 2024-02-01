هبوط مؤشر نيكاي الياباني بعد تراجع آمال خفض الفائدة في مارس

أغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضا اليوم الخميس، إذ أصيب المستثمرون بإحباط بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول التي بددت الآمال في خفض أسعار الفائدة في مارس/آذار.

وتراجع المؤشر نيكاي 0.76 %، إلى 36011.46 نقطة، بعد أن انخفض دون المستوى الرئيسي البالغ 36000 نقطة في وقت سابق من الجلسة.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.67%،إلى 2534.04 نقطة وفق "رويترز".

وتحدث باول عن أنباء جيدة بشأن المعركة ضد التضخم في ختام اجتماع البنك المركزي الأميركي، أمس الأربعاء، لكنه قال إن تخفيضات أسعار الفائدة لن تكون مناسبة حتى يصبح هناك "ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك" نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وقال كايل رودا كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم "من الصعب الهروب من رؤية مجلس الاحتياطي الفيدرالي باعتبارها المحرك الرئيسي لحركة الأسعار اليوم".

وهبط المؤشر الفرعي لصانعي السيارات على مؤشر توبكس1.41%، وانخفض سهما تويوتا موتور وهوندا موتور 1.83%، و1.85 %،على الترتيب.

ومن بين الشركات المدرجة في المؤشر نيكاي البالغ عددها 225 شركة، ارتفعت أسهم 51 شركة فقط، بينما تراجعت أسهم 170 شركة.

وارتفع سهم شركة‭‭‭ ‬‬‬تي.دي.كيه كورب 5.48%، وصعد سهم نومورا القابضة، أكبر شركة مصرفية للوساطة والاستثمار في اليابان، 5.15%.

ولامس سهم نومورا القابضة لفترة وجيزة أعلى مستوياته منذ عام 2015، بعد إعلان أمس الأربعاء أن الشركة ستعيد شراء ما يصل إلى 4%، من أسهمها بعد الإعلان عن صافي إيرادات قياسية من قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية.

هوى سهم أوزورا بنك 21.49%، يليه سهم سوميتومو فارما بخسارة 18.43%.