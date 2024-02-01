هذه القطاعات والشركات التي يجب مراقبتها في السوق السعودية

تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا اقتصاديًا كبيرًا من خلال مبادرة رؤية 2030، والتي تهدف في المقام الأول إلى تقليل الاعتماد على النفط لتنويع الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية. تستثمر الشركات المحلية وهيئات الاستثمار العامة في المملكة في العديد من القطاعات المختلفة، مدركة قدرتها على دفع الابتكار والنمو الاقتصادي.

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية Business"، أشار آرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في شركة Century Financial، إلى تقدم كبير في التنويع الاقتصادي، خاصة في القطاع غير النفطي الذي نما بنسبة 4.6% في عام 2023، مدفوعاً بالطلب المحلي القوي.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قال مطلع شهر يناير الماضي، إن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفضت من 70% إلى 35%.

كما صرح وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم، بأن "اقتصاد المملكة - باستثناء قطاع النفط - قد نما بنسبة 20% منذ عام 2016". وتشير هذه الأرقام إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة العربية السعودية قد تجاوز نظيره في الولايات المتحدة منذ عام 2016. وقد أدلى كل من الجدعان والإبراهيم بهذه التعليقات خلال ندوة في مؤتمر دافوس 2024.

تُظهِر البيانات الصادرة عن شركة Century Financial أنه في الفترة من 2005 إلى 2010، هيمن قطاع النفط على الاقتصاد، حيث كان يمثل 45% من الناتج المحلي الإجمالي، و80% من الإيرادات، و75% من الصادرات. ومع ذلك، فمن عام 2017 إلى عام 2022، خفضت جهود التنويع هذه الأرقام إلى 30% و57% و60% على التوالي.

ويعتقد جون أن التحسينات في البيئة التنظيمية والتجارية قد سهلت هذا التنويع. وكانت القوانين الجديدة التي تعمل على تعزيز ريادة الأعمال، وحماية حقوق المستثمرين، وخفض تكاليف الأعمال مفيدة. وشهدت الصفقات والتراخيص الاستثمارية نمواً كبيراً في عام 2022، مدفوعة بهذه الإصلاحات، حيث لعب صندوق الاستثمار السعودي دوراً في تحفيز استثمارات القطاع الخاص.

ويتوقع جون أن تقود القطاعات غير النفطية الزخم الاقتصادي، في حين سيصبح قطاع النفط بمثابة العمود الفقري الداعم لجهود التنويع. وتخصص ميزانية 2024 ما يقرب من 189 مليار ريال سعودي، وهي تشكل 15.1% من إجمالي النفقات، مما يشير إلى تركيز استراتيجي على الرغم من انخفاض طفيف عن عام 2023.

توقعات أداء القطاعات في السعودية

لدى جون نظرة إيجابية لثلاثة قطاعات رئيسية في المملكة العربية السعودية: الاتصالات، والصحة والتنمية الاجتماعية، والتجارة الإلكترونية، مدعومة باستثمارات استراتيجية وموائمة مع رؤية 2030.

فيما يلي تحليل خاص لـ"العربية Business" من قبل "Century Financial" حول أداء القطاعات الثلاث:

قطاع الاتصالات

يستعد سوق الاتصالات والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية للنمو، ومن المتوقع أن يصل إلى 172 مليار ريال سعودي في عام 2024، مدفوعًا بزيادة قدرها 6% على أساس سنوي. وفي الربع الثالث من عام 2023، أظهر قطاع الاتصالات نمواً مفاجئ في المبيعات بنسبة 0.92% وبنسبة 22.08% في الأرباح.

المحرك الرئيسي لهذا النمو هو الطلب المتزايد على خدمات البيانات المتنقلة، والتي ستشكل ما يقرب من 40% من حصة السوق في عام 2024. وتتغذى سوق البيانات المتنقلة من خلال الاعتماد على نطاق واسع للهواتف الذكية وتوافر الشبكات عالية السرعة، مثل 4G و5G، والتي تمكن المستخدمين من الوصول إلى مختلف الخدمات والتطبيقات عبر الإنترنت.

تستثمر حكومة المملكة العربية السعودية بكثافة في تطوير البنية التحتية للاتصالات والبنية التحتية الرقمية، بهدف تحقيق مبادرة الرؤية السعودية 2030. كما أن منصات البث المباشر (OTT) آخذة في الارتفاع، مما يشكل تحديًا لأسواق التلفزيون المدفوع التقليدية. يوفر هذا القطاع فرصًا للنمو، لكن التكيف مع التقنيات المتطورة وتوقعات المستهلكين أمر بالغ الأهمية.

قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية

على الرغم من انخفاض ميزانية الرعاية الصحية في عام 2024، فمن المتوقع أن يتفوق قطاع الرعاية الصحية، حيث تشير التوقعات إلى نمو السوق ليصل إلى 23.60 مليار دولار أميركي بحلول عام 2028، ارتفاعًا من 21.38 مليار دولار أميركي في عام 2024.

وتشمل العوامل المساهمة في هذا النمو زيادة الطلب على الرعاية الصحية عالية الجودة وتوسيع نطاق تغطية التأمين الصحي والحلول الصحية الرقمية.

ويمكن أن يعزى هذا الطلب المتزايد إلى زيادة تدفق السكان إلى البلاد، مدفوعًا بفرص العمل التي خلقتها رؤية السعودية 2030. علاوة على ذلك، يشهد قطاع التنمية الاجتماعية تحولًا، يتماشى مع مبادرات رؤية 2030 لتحسين نوعية حياة المواطنين. ومن المتوقع أن تعود زيادة الإنفاق العام ومشاركة القطاع الخاص والتعاون الدولي بالنفع على هذا القطاع.

السلع الكمالية غير الأساسية

من المتوقع أن تشهد صناعة التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية نموًا كبيرًا، حيث تصل الإيرادات المتوقعة إلى 9.961 مليار دولار أميركي في عام 2024، ومن المتوقع أن تستمر في النمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.37%. ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع عدد المستخدمين في سوق التجارة الإلكترونية إلى 21.2 مليون بحلول عام 2028، مع نسبة انتشار مستخدمين تبلغ 54.9%.

إضافة إلى ذلك، يغطي السوق قطاعات مختلفة، بما في ذلك مستحضرات التجميل والإلكترونيات الاستهلاكية والأزياء والأغذية والأثاث وغيرها. يقود اللاعبون الرئيسيون مثل Amazon وNoon وSouq.com ديناميكيات السوق. تساهم عمليات التعاون والوافدين الجدد في المشهد المتطور ويتماشى هذا القطاع مع مستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي.

توصيات الأسهم

وبناءً على هذه القطاعات، تعتبر "Century Financial" الأسهم التالية كأفضل الاختيارات فيما يتعلق بالأسهم السعودية: شركة "STC" الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" (من قطاع الاتصالات)، ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، والمواساة للخدمات الطبية (قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية)، وشركتي لجام للرياضات وجرير للتسويق (تقدير المستهلك).

وتوقع عبدالله الحامد رئيس المشورة في شركة "GIB Capital"، في مقابلة سابقة مع "العربية Business"، استمرار النظرة الإيجابية لسوق الأسهم السعودية خلال الفترة المقبلة، في ظل التوقعات بشأن أسعار الفائدة والأداء الإيجابي للعديد من الأسواق العالمية وبخاصة وول ستريت.

وأضاف أن النظرة إيجابية للقطاع البنكي بشكل عام وخاصة البنوك المقرضة للشركات.

وأوصى بنك SNB كابيتال - في بداية العام - بالتركيز على الأسهم في قطاعات البنوك والسياحة والرعاية الصحية، وعلى وجه التحديد تسليط الضوء على أسهم أرامكو، وشركة الاتصالات السعودية، والبلاد، وSGS، وبدجت، والدواء.

وتشمل أفضل اختيارات شركة الجزيرة كابيتال كل من مصرف الراجحي، ومصرف الإنماء، والشركة المتحدة للإلكترونيات، وجرير، وشركة الاتصالات السعودية، وPerfect Presentation، وموبايلي، والخدمات الأرضية السعودية، ومجموعة سيرا، وذيب، وأسمنت اليمامة، وأسمنت المنطقة الشرقية، وسابك، وسبكيم.

وتشير الشركة إلى أن قطاعات المواد الأساسية والطاقة والبنوك هي المساهمين الرئيسيين في نمو مؤشر السوق الرئيسي (TASI).