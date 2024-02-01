وزير: شركات التكنولوجيا المالية البريطانية تتطلع للإدراج المزدوج في الإمارات

قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله المري، إن الإمارات شهدت انتعاشاً في الاهتمام من عدد من شركات التكنولوجيا المالية البريطانية المهتمة بالإدراج المزدوج في البلاد.

وأوضح المري أن المحادثات تسارعت بعد أن وقع البلدان على مذكرة تفاهم في أكتوبر الماضي لتشجيع التعاون في قطاع الخدمات المالية.

ومن شأن الارتفاع المحتمل في الإدراجات المزدوجة أن يتبع ازدهارًا في الطروحات العامة الأولية في الخليج حيث بلغت قيمة الطروحات الأولية في الشرق الأوسط 10 مليارات دولار العام الماضي.

فيما مثلت دول الخليج 45% من إجمالي الاكتتابات الأولية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.