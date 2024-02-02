اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الأسهم الأوروبية (أرشيفية - فرانس برس)
الأسهم الأوروبية (أرشيفية - فرانس برس)
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تقفز مع استمرار التأثير الإيجابي لنتائج أعمال

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفع 0.4%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

فتحت الأسهم الأوروبية مرتفعة، اليوم الجمعة، مع عكوف المتعاملين على دراسة مجموعة من التقارير الإيجابية من شركات في المنطقة، واقتفاء المؤشر إثر مكاسب تحققت في وول ستريت الليلة الماضية بعد بيانات اقتصادية جاءت دون التوقعات ونتائج أعمال إيجابية من شركات تكنولوجية.

وبحلول الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%.

وقفز سهم بنك دانسك 6.4% بعد أن أعلن البنك الدنماركي نتائج الربع الرابع وكشف عن برنامج لإعادة شراء أسهم، وفقا لـ "رويترز".

أرباح "ميتا" الفصلية ترتفع إلى 14 مليار دولار متجاوزة توقعات المحللين شركات وول ستريت أرباح "ميتا" الفصلية ترتفع إلى 14 مليار دولار متجاوزة توقعات المحللين

وتقدم سهم مرسيدس بنز 2.3% بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية أرقامه السنوية المبدئية للتدفقات النقدية الحرة للأعمال الصناعية، والتي جاءت أعلى من توقعات السوق.

وكان السهم من بين الأسهم الأفضل أداء على المؤشر داكس 40 الألماني الذي ارتفع 0.6%.

وصعدت أسهم التكنولوجيا 0.7%، مقتفية أثر مكاسب الليلة الماضية لسهمي ميتا بلاتفورمز وأمازون.كوم على خلفية إعلان نتائج أعمال فصلية أفضل من المتوقع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
التلاعب عبر الذكاء الاصطناعي يلزم "ميتا" بالرد على توصيات مجلس الإشراف خلال 60 يوما التلاعب عبر الذكاء الاصطناعي يلزم "ميتا" بالرد على توصيات مجلس الإشراف خلال 60 يوما
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط