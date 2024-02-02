الأسهم الأوروبية تقفز مع استمرار التأثير الإيجابي لنتائج أعمال

فتحت الأسهم الأوروبية مرتفعة، اليوم الجمعة، مع عكوف المتعاملين على دراسة مجموعة من التقارير الإيجابية من شركات في المنطقة، واقتفاء المؤشر إثر مكاسب تحققت في وول ستريت الليلة الماضية بعد بيانات اقتصادية جاءت دون التوقعات ونتائج أعمال إيجابية من شركات تكنولوجية.

وبحلول الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%.

وقفز سهم بنك دانسك 6.4% بعد أن أعلن البنك الدنماركي نتائج الربع الرابع وكشف عن برنامج لإعادة شراء أسهم، وفقا لـ "رويترز".

وتقدم سهم مرسيدس بنز 2.3% بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية أرقامه السنوية المبدئية للتدفقات النقدية الحرة للأعمال الصناعية، والتي جاءت أعلى من توقعات السوق.

وكان السهم من بين الأسهم الأفضل أداء على المؤشر داكس 40 الألماني الذي ارتفع 0.6%.

وصعدت أسهم التكنولوجيا 0.7%، مقتفية أثر مكاسب الليلة الماضية لسهمي ميتا بلاتفورمز وأمازون.كوم على خلفية إعلان نتائج أعمال فصلية أفضل من المتوقع.