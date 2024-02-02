الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء في 9 أسابيع مع تراجع الدولار

تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية لها في تسعة أسابيع، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما يترقب المتعاملون بيانات هامة عن الوظائف الأميركية من المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم لاستقاء مؤشرات عن الموعد الذي يمكن أن يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2056 دولارا للأونصة. وصعد حوالي 2% منذ بداية الأسبوع، متجها لتحقيق أفضل مكسب أسبوعي منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب إلى 2073.40 دولار، وفقا لـ "رويترز".

وقال بريان لان من جولد سيلفر سنترال في سنغافورة "خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مارس أمر مستبعد، لكن السوق على يقين من أنه سيبدأ في خفض أسعار الفائدة بعد ذلك... التصريحات كانت إيجابية بالنسبة للذهب".

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة الإقبال على الذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية نحو 1% أمس الخميس بعد أن أظهرت بيانات من وزارة العمل الأميركية أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة زادت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وأظهر تقرير منفصل أن إنتاجية العاملين في الولايات المتحدة نمت بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الرابع.

وسيتحول تركيز المستثمرين إلى بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة والمقرر صدورها في الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش.

وأدت مخاوف بشأن القطاع المصرفي الإقليمي في الولايات المتحدة إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب وسندات الخزانة.

وهبط مؤشر الدولار بأكثر من 0.4% منذ بداية الأسبوع.

وتراجع رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول عن فكرة خفض أسعار الفائدة في الربيع، لكنه عبر عن ثقته في اتجاه التضخم نحو النطاق المستهدف عند 2%.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.19 دولار للأونصة. واستقر البلاتين عند 912.98 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.7% إلى 969.32 دولار.