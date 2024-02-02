نيكاي الياباني يقتفي أثر وول ستريت صعوداً

حقق المؤشر نيكاي الياباني مكاسب اليوم الجمعة، إذ اقتفت أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق مكاسب سجلتها وول ستريت الليلة الماضية، غير أن الارتفاع كان محدودا في ظل ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية لاستقاء مؤشرات حول مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة.

وسجل نيكاي زيادة 0.41% إلى 36158.02 نقطة. وكان قد ارتفع بما يصل إلى 1.1% في وقت سابق من الجلسة.

كما حقق المؤشر مكسبا أسبوعيا 1.14%.

من المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الذي يحظى بمتابعة عن كثب في وقت لاحق من اليوم.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.22% إلى 2539.68 نقطة وسجل ارتفاعا أسبوعيا 1.68%.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة بشكل كبير الليلة الماضية، وكان المؤشر ناسداك الذي تمثل أسهم شركات التكنولوجيا ثقلا عليه هو الأكثر تقدما، إذ اتجهت أنظار المستثمرون إلى سلسلة من نتائج الأعمال الإيجابية.