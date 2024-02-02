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وول ستريت ترتفع والأنظار على تقرير الوظائف

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 صعد 1.25%

دبي - العربية.نت
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أغلقت الأسهم الأميركية الرئيسية على ارتفاع يوم الخميس في ظل ترقب المستثمرين سلسلة من تقارير الأرباح من الشركات الكبرى وصدور تقرير الوظائف اليوم الجمعة، وذلك بعد استبعاد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) رهانات قائمة منذ فترة على أن خفض أسعار الفائدة قد يبدأ في مارس/آذار على أقرب تقدير.

ودفعت سلسلة مكاسب كبيرة المؤشرات الثلاثة إلى الارتفاع بشكل كبير، وحقق المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه شركات التكنولوجيا أكبر مكاسب. وتوشك شركات آبل وأمازون دوت كوم وميتا بلاتفورمز على إعلان نتائجها.

ووفقا لبيانات أولية، صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 60.66 نقطة أو 1.25% إلى 4905.95 نقطة، وفقا لـ "رويترز".

وارتفع ناسداك المجمع 197.63 نقطة أو 1.30% إلى 15361.64 نقطة، بينما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 368.55 نقطة أو 0.97% إلى 38518.85 نقطة.

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