أسهم أوروبا تغلق دون أعلى مستوى في عامين مع تبديد آمال خفض الفائدة

استقرت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق في جلسة الجمعة بعدما بددت مكاسب بفضل النتائج الجيدة للشركات إثر بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أقوى من المتوقع والتي بددت الآمال في خفض وشيك لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي خلال جلسة أمس قرب أعلى مستوياته في عامين الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع. وسجل المؤشر داكس الألماني ارتفاعا غير مسبوق خلال الجلسة قبل أن يغلق على زيادة بنحو 0.35%.

وكان سهم دنسك بنك الأفضل أداء على المؤشر الأوروبي، إذ قفز 8.1% بعدما أعلن البنك الدنمركي نتائج الربع الرابع وبرنامج إعادة شراء الأسهم، وفق "رويترز".

وصعد سهم شركة فالوريك الفرنسية لصناعة أنابيب الصلب 3.1% بعدما قالت الشركة إن نتائج 2023 قد تتجاوز توقعاتها السابقة.

وسجل سهم مرسيدس بنز أفضل أداء في المؤشر داكس مرتفعا 2.0% بعد الإعلان عن بيانات تدفقات نقدية مبدئية لأعمالها الصناعية تجاوزت توقعات السوق.

وارتفعت أسهم التكنولوجيا 0.3% بفضل المكاسب التي حققتها شركتا ميتا وأمازون بعد الإعلان عن نتائج فصلية أفضل من المتوقع.

وفي الوقت نفسه، تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يناير /كانون الثاني وارتفعت الأجور بأكبر قدر في ما يقرب من عامين، وهي علامات على استمرار قوة سوق العمل بما قد يجعل من الصعب على بنك الاحتياطي الاتحادي البدء في خفض أسعار الفائدة في مايو/ أيار كما تتوقع الأسواق المالية حاليا.

وسجل المؤشر الأوروبي مكاسب للأسبوع الثاني بفضل مجموعة من الأرباح الإيجابية في أوروبا رغم أن أحدث بيانات من مجموعة بورصات لندن لا تزال تشير إلى انخفاض أرباح الشركات على مؤشر ستوكس 600 بنسبة 8.5% على أساس سنوي.

وأغلق سهم إلكترولوكس مرتفعا 0.7%، معوضا خسائر سابقة ناجمة عن قول شركة صناعة الأجهزة السويدية إنها تتوقع أن تظل ثقة المستهلكين ضعيفة في أوائل 2024.

وانخفضت أسهم النفط والغاز 1.4%، متأثرة بانخفاض سهم بي.بي 1.5% بعد أن أغلقت شركة النفط العملاقة أكبر مصفاة تكرير في منطقة الغرب الأوسط الأميركي.