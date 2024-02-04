الصينيون يعبرون عن إحباطهم من ضعف البورصة على وسائل التواصل الاجتماعي

في محاولة للتعبير عن إحباطهم إزاء تباطؤ الاقتصاد وضعف أداء البورصة، لجأ عدد من الصينيين إلى متنفس غير متوقع، وهو حساب السفارة الأميركية في بكين على منصة للتواصل الاجتماعي.

ولاقى منشور كتبته السفارة الأميركية يوم الجمعة حول حماية الزرافات البرية على موقع ويبو، وهو منصة صينية للتدوين المصغر تشبه "إكس"، تفاعلا كبيرا إذ حصل حتى اليوم الأحد على 130 ألف تعليق و15 ألف إعادة نشر، العديد منها لا علاقة له بموضوع المنشور.

وكتب أحد المستخدمين في تعليق مصاحب لمنشور السفارة بعد إعادة نشره "هل يمكنكم تزويدنا بالصواريخ لقصف بورصة شنغهاي؟".

وكتب مستخدم آخر أن حساب ويبو للسفارة الأميركية في الصين "أصبح بمثابة ‭‭‭‭'‬‬‬‬حائط المبكى‭‭‭‭'‬‬‬‬ للأفراد المستثمرين في الأسهم الصينية".

ولم ترد السفارة الأميركية على الفور على طلب من "رويترز" للتعقيب.

ورغم أن مستخدمي ويبو يمكنهم كتابة منشورات فردية حول السوق والاقتصاد، فإن السلطات الصينية تحظر باستمرار ما تعتبرها تعليقات "سلبية" على الإنترنت عندما تحقق تفاعلا كبيرا.

ويمكن أيضا إيقاف التعليقات على المنشورات المتعلقة بالاقتصاد أو الأسواق على منصات التواصل الاجتماعي أو إظهار تعليقات معينة فقط مما يقيد القنوات التي يمكن للأشخاص التعبير من خلالها عن آرائهم.

وانخفض مؤشر الأسهم القيادي "سي.إس.آي 300" في الصين بنسبة 6.3% الشهر الماضي مسجلا أدنى مستوياته في خمس سنوات بعد أن فشلت سلسلة من التدابير الحكومية الداعمة في استعادة الثقة التي تأثرت بعدد من التحديات الاقتصادية منها انخفاض أسعار العقارات على مدى عدة سنوات وضعف الاستهلاك المحلي والضغوط الانكماشية.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في نهاية يناير/ كانون الثاني أن الصين ستتخذ المزيد من التدابير "القوية" في مسعى لدعم ثقة السوق بعد اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ.

ومنذ ذلك الحين، كثفت السلطات الصينية جهودها لتهدئة المستثمرين بإصدارها رسائل إيجابية تؤدي في بعض الأحيان إلى تأثير معاكس.

وفي يوم الجمعة، نشرت صحيفة الشعب اليومية الرسمية مقالا بعنوان "التفاؤل ينبعث من البلاد بأكملها".

وسرعان ما سخر المستخدمون من عنوان المقال على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.

وكتب أحد مستخدمي ويبو، في إعادة نشر لمقال حماية الزرافات "مجتمع الزرافات بأكمله مفعم بالتفاؤل".