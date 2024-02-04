العائد لأول إصدار 5.64%.. كل ما تريد معرفته عن الصكوك السعودية المخصصة للأفراد

بلغ العائد على أول إصدار من منتج صكوك صح "صكوك حكومية" سعودية كأول منتج ادخاري مخصص للأفراد 5.64%، وسيتم تحديد نسبة العائد لكل إصدار بناء على أوضاع السوق من شهر لآخر.

وبدأت فترة الاشتراك فيه، اليوم الأحد الموافق 4 فبراير الجاري من الساعة 10 صباحاً وتنتهي يوم الثلاثاء 6 فبراير الجاري الساعة 3 مساءً.

وصح (صكوك حكومية) عبارة عن أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال وزارة المالية، ويتم الترتيب لها من خلال المركز الوطني لإدارة الدين، وهو منتج ادخاري مخصص للأفراد بعوائد مجزية يتم طرحه بشكل شهري حسب تقويم الإصدارات وتكون فترة الادخار لمدة سنة واحدة بعائد ثابت وتصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك (تاريخ الاستحقاق).

الفرصة بيدك لبناء مستقبلك

باشتراك يبدأ من 1,000 ريال فقط، وبعوائد سنوية فوق مدّخراتك💵

ابدأ اشتراكك الآن من خلال المؤسسات المالية المشاركة، وانطلق لتحقيق أهدافك 🎯 pic.twitter.com/uGrR8zkS9I — صح (صكوك حكومية) (@GovSukuk) February 4, 2024

وأجاب المركز الوطني لإدارة الدين العام عن أبرز الأسئلة الشائعة عن المنتج كالتالي:

ما هو (صح)؟

هو أول منتج ادخاري مدعوم مخصص للأفراد متوافق مع الشريعة الإسلامية في شكل صكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.

ما الهدف من إصدار (صح)؟

تعزيز التخطيط المالي للمستقبل، وزيادة معدلات الادخار للأفراد من خلال تحفيزهم لاستقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، بالإضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية.

من هي الجهة المسؤولة عن إصدار (صح) - المصدر؟

تصدره حكومة المملكة من خلال وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين.

ما هي مميزات (صح)؟

متوافق مع الشريعة الإسلامية، وعوائد سنوية، وسهولة الاشتراك، وبدون رسوم على المشتركين، ولا يوجد قيود على الاسترداد.

هل (صح) متوافق مع الشريعة الإسلامية؟

نعم متوافق مع الشريعة الإسلامية.

طريقة طرح صكوك (صح)؟

عبر المؤسسات المالية المشاركة.

ما هي المؤسسات المالية التي توفر خدمة الاشتراك بـ(صح)؟

شركة الأهلي المالية، وشركة الراجحي المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الأول للاستثمار، وشركة الإنماء للاستثمار.

هل يوجد رسوم للاشتراك بـ (صح)؟

لا توجد أي رسوم على المشتركين.

ما هي قيمة الصك؟

القيمة الاسمية للصك هي (1000) ريال سعودي.

هل تعتبر قيمة الصك ثابتة أم متغيرة؟

ثابتة.

هل العائد ثابت أم متغير؟

العائد ثابت لكل إصدار.

ما هو الحد الأدنى للاشتراك في (صح)؟

(1000) ريال سعودي، وهو ما يعادل قيمة صك واحد.

ما هو الحد الأعلى للاشتراك بـ (صح)؟

(200,000) ريال سعودي لمجموع الإصدارات لكل فرد خلال مدة البرنامج.

متى يتم توزيع أرباح (صح)؟

الربح السنوي للصكوك سيدفع عند تاريخ الاستحقاق.

ما معنى (تاريخ الاستحقاق)؟

تاريخ انتهاء مدة الصك، وسيكون تاريخ الاستحقاق سنة ميلادية.

كيف يتم سداد قيمة الصك والعوائد بعد انقضاء الأجل؟

سيتم تحويل مبالغ الاشتراك مع الأرباح (إن وجدت) لمالك الصك بعد تاريخ الاستحقاق مباشرة.

ما هي نسبة المخاطر عند الاشتراك بـ (صح)؟

منخفضة المخاطر.

من هو المشترك المؤهل المستهدف؟

السعوديون والسعوديات من الأفراد فقط ممن هم فوق عمر (18) سنة.

كم نسبة العائد لـ (صح)؟

عوائد تعتمد على أوضاع السوق من شهر لآخر.

هل يمكن بيع وشراء صكوك (صح) عبر التداول في السوق المالية؟

لا، ستكون الصكوك مسجلة ولكن لن تكون متداولة في السوق.

هل يوجد تطبيق خاص للاشتراك بـ (صح)؟

لا يوجد تطبيق خاص للاشتراك بـ (صح)، ويكون الاشتراك عن طريق المؤسسات المالية المشاركة.

لماذا لا ترفعون نسبة العائد؟

يتم تحديد نسبة العائد لكل إصدار بناء على أوضاع السوق من شهر لآخر.

هل أستطيع سحب نقودي وقتما أريد؟

نعم، يمكن لحملة الصكوك طلب الاسترداد خلال الفترات المحددة حسب التقويم السنوي المنشور لـ(صح)، ولن تستحق الأرباح المتراكمة عند الانسحاب المبكر.

هل أستطيع أن أشترك بأكثر من ألف ريال؟

نعم.

لدي مدخرات أكثر من ألف ريال، كيف يمكنني ادخارها؟

يمكن تخصيص مبلغ مناسب كل شهر للاشتراك في (صح).

إذا اشتركت بعشر الاف كم سيكون العائد؟

يعتمد العائد على نسبة العائد المحدد لكل إصدار.

لماذا سمي المنتج (صح)؟

مشتق من صكوك حكومية.

هل أستطيع الاشتراك في أي وقت؟

هناك فترة اشتراك محددة مسبقاً، موضحة في التقويم السنوي لإصدارات (صح).

هل يتحمل منتج (صح) الزكاة عن المدخرين؟

لا يتحمل منتج (صح) الزكاة.