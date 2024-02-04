بوتين يوقع مرسوما يسمح بإجراء معاملات في أسهم روسنفت الروسية

سمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراء معاملات في أسهم شركة روسنفت الروسية لإنتاج النفط، وذلك وفقا لمرسوم نُشر يوم الجمعة.

وكانت شركة جلينكور السويسرية للسلع الأولية تمتلك في السابق حوالي 24% من أسهم رأس المال في شركة روسنفت.

وقالت "روسنفت" في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن جلينكور لم تعد مساهمة فيها في عام 2022، دون الخوض في تفاصيل، وفق "رويترز".

وربما لا تكون الصفقة قد تمت نظرا لأن روسيا شددت بشكل مطرد متطلبات التخارج منذ أن بدأت الشركات الغربية في المغادرة بعد أن شنت موسكو ما تسميها "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن مصدر قوله إن المرسوم الجديد سيسمح لجلينكور باستكمال تخارجها.