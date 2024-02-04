تراجع معظم أسواق الخليج والمؤشر السعودي يصعد 0.4%

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض اليوم الأحد بعدما قلصت بيانات التوظيف القوية في الولايات المتحدة التوقعات بشأن حجم خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا العام لكن المؤشر السعودي خالف الاتجاه ليغلق على ارتفاع.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة أضافوا وظائف أكثر بكثير من المتوقع في يناير/كانون الثاني، ما يقلل فرص خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

ويقدر المتداولون إمكانية خفض أسعار الفائدة في مارس/آذار المقبل بنسبة 18%، انخفاضا من 38% يوم الخميس، واحتمال أن تصل إلى 67% في مايو/أيار، بانخفاض من 94%، وفقا لخدمة فيد ووتش من سي.إم.إي، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

ومعظم عملات دول الخليج مربوطة بالدولار، وتتبع تلك الدول عادة أي تغيير في السياسة النقدية بالولايات المتحدة.

وهبط المؤشر القطري 0.1%، متأثرا بانخفاض سهم شركة الملاحة القطرية 1.7% وسهم قطر للوقود 1.3%.

لكن المؤشر السعودي ارتفع 0.4% بفضل صعود سهم مصرف الراجحي 1.2% وسهم مجموعة إم.بي.سي الإعلامية العملاقة 9.8 %.

وخسر سهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو 0.2%.

وانخفضت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، بنحو 2.0% بعدما قلصت بيانات الوظائف الأميركية الآمال في خفض أسعار الفائدة في المدى القريب، وهو ما قد يضعف الطلب على الخام إذا أدى تشديد السياسة النقدية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 3.0 % مع تراجع معظم الأسهم بما في ذلك سهم البنك التجاري الدولي الذي انخفض 4.5%.