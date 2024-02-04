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سوق السعودية

"الخبير للدخل المتنوع المتداول" يوزع 2.9% أرباحا عن النصف الثاني من 2023

المبلغ الإجمالي للتوزيعات يبلغ 13.7 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "الخبير المالية" عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق "الخبير للدخل المتنوع المتداول" عن النصف الثاني من عام 2023 بنسبة 2.91% من صافي قيمة الأصول كما في 30 يونيو من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن إجمالي الأرباح الموزعة تبلغ 13.7 مليون ريال تقريبا، وعدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 47.28 مليون وحدة، وقيمة الربح الموزع لكل وحدة0.29 ريال

وتكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات، حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 15 فبراير الجاري ،سيتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام عمل من تاريخ أحقية التوزيع.

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