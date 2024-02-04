"إي كيو تي" تستأنف خطة الطرح العام الأولي لـ"جالديرما" السويدية

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأحد نقلا عن مصادر مطلعة أن شركة الاستثمار المباشر السويدية العملاقة "إي كيو تي" تعيد إحياء خطة الطرح العام الأولي لمجموعة جالديرما السويسرية لمنتجات العناية بالبشرة.

وقالت الصحيفة إن جالديرما تستعد لتنفيذ طرح عام أولي في سويسرا في النصف الأول من العام الحالي، مضيفة أن قيمة الشركة في الطرح قد تبلغ نحو 20 مليار دولار.

ورفضت إي.كيو.تي التعليق فيما لم ترد جالديرما على طلب "رويترز" للتعليق.

وقال مصدر لـ"رويترز" العام الماضي إن مالكي جالديرما أجلوا خطة الطرح العام الأولي بسبب أزمة ثقة في القطاع المصرفي.

وبعد وقت قصير من تأجيل إدراجها في السوق المالية، جمعت الشركة في يونيو/حزيران نحو مليار دولار من طرح خاص لعدد من الأسهم.

واستحوذت إي.كيو.تي على جالديرما، ذراع منتجات العناية بالبشرة التابعة لنستله، في 2019 ضمن كونسورتيوم ضم جهاز أبوظبي للاستثمار و"بي.إس.بي" للاستثمار، أحد أكبر صناديق التقاعد في كندا.