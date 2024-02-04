سوق السعودية
11 فبراير.."عطاء التعليمية" توزع 11% أرباحا نقدية عن العام الماضي
بإجمالي 46.29 مليون ريال
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حددت شركة عطاء التعليمية، يوم 11 فبراير الجاري لبدء توزيع أرباح نقدية بنسبة 11% من رأس المال المدفوع عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2023م.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن القيمة الإجمالية للتوزيعات 46.29 مليون ريال، وحصة كل سهم 1.1 ريال.
وأوضحت أنه سوف يتم توزيع الأرباح عن طريق التحويل إلى حسابات المساهمين المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية لدى البنوك المحلية، اعتباراً من يوم الأحد 11 فبراير الجاري.
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