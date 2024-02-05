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الأسهم الأوروبية (أرشيفية - فرانس برس)
الأسهم الأوروبية (أرشيفية - فرانس برس)
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا ترتفع بفضل نتائج أعمال إيجابية

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفع 0.2%

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية جلسة التداول اليوم الاثنين مع نشر المزيد من نتائج الشركات الإيجابية رغم استمرار ضعف ثقة المستثمرين‭‭‭‭ ‬‬‬‬وإعادة تقييم التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 08:35 بتوقيت غرينتش.

وصعد سهم دليفري هيرو 2.8% بعد أن سجلت شركة الوجبات الجاهزة الألمانية أرباحا أساسية أعلى من التوقعات في 2023، مدفوعة بنمو الطلب.

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وارتفع سهم لوتس 12.7% ليسجل الأداء الأفضل بين جميع الأسهم بعدما أعلنت شركة إنتاج البسكويت البلجيكية نتائجها السنوية.

ورغم نتائج الأعمال الإيجابية، أضعفت بيانات الوظائف القوية التي صدرت مؤخرا في الولايات المتحدة ثقة المستثمرين وتراجعت على إثرها التوقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما يحدد اتجاه بنوك مركزية أخرى.

وتتوقع الأسواق حاليا أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنحو 125 نقطة أساس هذا العام، مقارنة بتوقعات الأسبوع الماضي عند 140 نقطة أساس.

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