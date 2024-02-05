أسهم "إعمار مصر" و"طلعت مصطفى" ترتفع بعد تقارير عن مشروعات ساحلية

ارتفعت أسهم شركتي التنمية العقارية في مصر، إعمار مصر للتنمية وطلعت مصطفى، اليوم الاثنين، بعد تقارير عن تفاوضهما للحصول على مساحات كبيرة من الأراضي لإقامة مشروعات سياحية على ساحل البحر المتوسط ​​في مصر.

وذكرت تقارير في وسائل الإعلام المصرية، أن رجال أعمال إماراتيين يشاركون في مشروع بمليارات الدولارات لتطوير الأراضي البكر في شبه جزيرة رأس الحكمة على بعد 200 كيلومتر غربي الإسكندرية.

وارتفعت أسهم إعمار مصر 8.37% إلى 5.31 جنيه مصري بعد أن قفز 19.8%، أمس الأحد.

وقال أسامة مراد محلل سوق الأوراق المالية والرئيس التنفيذي لشركة إم. باور للاستثمارات، إن أسهم شركة إعمار مصر ارتفعت بسبب شائعة تفيد بأنها ستقوم بتطوير منطقة رأس الحكمة.

وجاء في تقرير لصحيفة اليوم السابع أن قيمة المشروع تبلغ 22 مليار دولار تقريبا، وسيتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

وقالت صحيفة "كايرو 24" إنه لم يتم التوقيع على أي اتفاق حتى الآن.

ولم يتضح إذا كان هذا المبلغ هو كلفة الأرض أم إجمالي الاستثمار المستهدف.

وقالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة في إفصاح للبورصة المصرية إنها تقوم بتقييم مشروع لتطوير 5540 فدانا (23.3 كيلومتر مربع) من الأراضي، على ساحل البحر المتوسط ​​أيضا. وارتفعت أسهمها 10.3% اليوم الاثنين إلى 37.50 جنيها.

وجاء في الإفصاح أن المشروع كان من بين عدد من المشروعات المحتملة الأخرى التي كانت المجموعة تدرسها وأن الشركة ستقدم التحديثات بمجرد بدء الإجراءات التنفيذية في أي من هذه المشروعات.

ووعدت مصر ببيع أصول للدولة للمساعدة في تمويل أقساط الديون الخارجية الثقيلة المستحقة هذا العام وإفساح المجال للقطاع الخاص، في إطار حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار وقعتها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022.