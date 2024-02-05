الصين تتعهد بحماية صغار المستثمرين مع وصول الأسهم لأدنى مستوياتها منذ 5 سنوات

تراجعت الأسهم الصينية الاثنين وانخفضت إلى أدنى مستوياتها في 5 سنوات، بعد أن سعى منظمو سوق الأسهم إلى طمأنة المستثمرين المتوترين بوعد باتخاذ إجراءات صارمة ضد التلاعب في أسعار الأسهم و"البيع الضار على المكشوف".

وتأرجحت الأسهم في شنغهاي وبورصة مدينة شنتشن، بالقرب من هونغ كونغ، بين خسائر كبيرة ومكاسب صغيرة على مدار اليوم. وعانت الأسواق من عمليات بيع مكثفة للأسهم العقارية التي عانت من تراجع سوق العقارات.

وقال مراقبو السوق إن هناك دلائل على أن السلطات، كما هو الحال في كثير من الأحيان، أمرت المستثمرين من المؤسسات الكبرى بزيادة شراء البنوك المملوكة للدولة وغيرها من البنوك ذات الثقل، وفق لوكالة "أسوشيتد برس".

وارتفعت أسهم البنك الصناعي والتجاري الصيني 2.3%، وبنك الصين 2.6%، والبنك الزراعي الصيني 2.2%.

لكن الأسهم ما زالت تفقد قوتها في الغالب. فقد خسر مؤشر شنتشن المركب 1.1% بعد انخفاضه بما يصل إلى 4.4%. وهبط مؤشر شنغهاي المركب 1% إلى 2702.19، بعد أن خسر 3.5% في وقت سابق.