بنك "يو بي إس" يتوقع ارتفاع الذهب والفضة في 2024 لهذه المستويات

من المتوقع أن يرتفع الذهب والفضة أكثر في عام 2024 وسط مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة، بحسب بنك "UBS".

"نتوقع أن يرتفع الذهب بسبب التيسير (النقدي) من الفيدرالي". وقالت جوني تيفيس، استراتيجية المعادن الثمينة في البنك الاستثماري، الذي يتوقع أن يصل المعدن إلى 2200 دولار للأونصة بحلول نهاية العام، إن هذا "يأتي أيضًا مع ضعف الدولار".

تميل أسعار الذهب إلى أن تكون لها علاقة عكسية مع أسعار الفائدة. ومع انخفاض الفائدة، يصبح الذهب أكثر جاذبية مقارنة بالاستثمارات البديلة مثل السندات، والتي من شأنها أن تدر عوائد أضعف في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وفي المقابل، يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى إضعاف الدولار، ما يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين الدوليين، ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب.

وبينما لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن توقيت ومدى تخفيضات أسعار الفائدة، حافظ بنك "يو بي إس" على توقعاته بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف سياسته النقدية. أعلن الاحتياطي الفيدرالي، الأسبوع الماضي، قراره بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، بالإضافة إلى تقليص الآمال في خفض أسعار الفائدة في مارس.

جاذبية السبائك

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، في مقابلة أجريت يوم الخميس مع برنامج 60 دقيقة على شبكة "سي بي إس" وتم بثها مساء الأحد، إن صناع السياسات من المرجح أن ينتظروا إلى ما بعد شهر مارس لخفض أسعار الفائدة.

وأكد باول مجدداً أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يريدون رؤية المزيد من البيانات الاقتصادية لضمان أن التضخم يسير في طريق مستدام نحو هدفهم البالغ 2%.

وتزايدت جاذبية السبائك كأصل ملاذ آمن منذ أن بدأت الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، ما ساهم في ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2100 دولار للأونصة الشهر الماضي.

وبحسب تقرير لـ"CNBC" الأميركي، اطلعت عليه "العربية Business"، قالت تيفيس من "UBS": "نعتقد أن المستثمرين سيبدأون في بناء مخصصات للذهب في بيئة يوجد بها الكثير من عدم اليقين الكلي والمخاطر الجيوسياسية".

كما أن آفاق الفضة تعتبر متفائلة أيضًا، حيث تسير في طريقها إلى "التألق حقًا".

ارتفاع سعر الفضة

وقالت الخبيرة الاستراتيجية إن الفضة ليست شائعة كملاذ جيوسياسي وآمن مقارنة بالذهب، وهو ما يفسر جزئيًا سبب ضعف أداء الذهب في السنوات القليلة الماضية. لكن الأمور قد تنقلب لصالحه عندما يخفف بنك الاحتياطي الفيدرالي سياساته.

"في السيناريو الذي يقوم فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي بتيسير السياسة النقدية، نعتقد أن الفضة يمكن أن تحقق أداءً جيدًا حقًا. وقال تيفيس: "إنه يميل إلى التفوق على حركة الذهب". "لقد كان أداء الفضة أقل من أداء الذهب كثيرًا". وأضافت: "لذا هناك الكثير مما يجب القيام به وأعتقد أن هذه الخطوة قد تكون مثيرة للغاية".

يرتبط أداء الفضة بشكل وثيق بسلامة الاقتصاد العام بسبب تطبيقاتها الصناعية الواسعة. يتم دمج المعدن الثمين عادة في صناعة السيارات والألواح الشمسية والمجوهرات والإلكترونيات.