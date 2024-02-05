تراجع عائدات الاكتتابات العامة بالمنطقة 51% إلى 10.7 مليار دولار في 2023

أظهر تقرير حديث صادر عن إرنست ويونغ (EY) حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للربع الرابع من عام 2023، تواصل زخم سوق الاكتتابات العامة، حيث شهدت أسواق المنطقة 48 اكتتاباً عاماً بإجمالي عائدات بلغ 10.7 مليار دولار.

وبحسب التقرير، فإن 5 اكتتابات عامة لشركات عاملة في قطاعي الطاقة والخدمات اللوجستية أسهمت بنسبة 58% من إجمالي العائدات التي حققتها أنشطة الاكتتاب.

وسجل العام الماضي انخفاضاً بنسبة 6% في عدد الاكتتابات العامة، وانخفاضاً بنسبة 51% في عائدات هذه الاكتتابات، مقارنة بعام 2022.

ويعزى هذا الانخفاض إلى العدد الكبير من الاكتتابات التي جرت خلال العام 2022 لشركات مثل شركة أمريكانا للمطاعم العالمية، وشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس "لوبريف"، وشركة الحفر العربية.

وخلال الربع الرابع من عام 2023، حقق 19 اكتتاباً عاماً أولياً عائدات بقيمة 4.9 مليار دولار.

ونجحت شركة أديس القابضة بجمع أكبر قدر من العائدات لتساهم بنسبة 25% من إجمالي عائدات الاكتتاب في الربع الأخير، تلتها شركة بيور هيلث القابضة بنسبة 20%.

وجرت جميع عمليات الاكتتاب خلال الربع الرابع في دول مجلس التعاون الخليجي، وكانت مصر هي الدولة الوحيدة من خارج مجلس التعاون الخليجي التي أعلنت عن اكتتابات عامة طوال عام 2023.

وتواصلت ثقة المستثمرين بالمناخ الاقتصادي في المنطقة، حيث سجلت الأسهم الخاصة بـ 11 من أصل 19 اكتتاباً عاماً جرت خلال الربع الأخير من عام 2023 مكاسب سعرية خلال اليوم الأول على طرحها.

ومع نهاية عام 2023، حقق 26 اكتتاباً عاماً من أصل 48 اكتتاب عائدات إيجابية مقارنة بسعر الإدراج، كما حققت شركة أرماح الرياضية أعلى مكاسب بنسبة بلغت 72%.

اكتتابات 2024

وفيما يخص الاكتتابات المتوقع إجراؤها خلال العام 2024، فقد أعلنت 29 شركة عاملة في قطاعات مختلفة عن خططها لطرح أسهمها للاكتتاب العام، مع تصدر كل من السعودية والإمارات من حيث الأحجام المتوقعة. أما خارج منطقة مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن تشهد مصر طرح أربعة اكتتابات عامة.

السعودية تواصل تصدر سوق الاكتتابات

تصدرت المملكة العربية السعودية مرة أخرى نشاط الاكتتابات العامة في المنطقة من خلال 14 اكتتباً عاماً من أصل 19 اكتتاباً جرى طرحها خلال الربع الرابع من عام 2023.

وسجلت شركة أديس القابضة أعلى عائدات بقيمة بلغت 1.2 مليار دولار، تلتها شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية بقيمة 0.7 مليار دولار.

وتم إدراج كلا الاكتتابين في سوق "تداول" الرئيسي، في حين تم إدراج الاكتتابات الـ 12 المتبقية التي بلغت عائداتها 140 مليون دولار في السوق الموازي السعودي "نمو"، وشملت هذه الاكتتابات أيضا الإدراج المباشر الوحيد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال هذا الربع لشركة المجتمع الرائدة الطبية.

وتنوعت الاكتتابات العامة خلال العام 2023 على عدد من القطاعات المختلقة، حيث تصدر قطاع الطاقة هذه الاكتتابات بنسبة 36%، تلاه قطاع النقل بنسبة 29%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 10%.

وبدأ الربع الأول من عام 2024 باكتتابين للشركات السعودية في سوق "تداول" في شهر يناير، هما مجموعة MBC، التي جمعت 222 مليون دولار، وأفالون فارما التي جمعت 437 مليون دولار.

4 اكتتابات جديدة في الإمارات

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية ثلاثة اكتتابات عامة خلال الربع الأخير من عام 2023 بإجمالي عائدات بلغ 1.8 مليار دولار، وشمل ذلك اكتتاب لشركة بيور هيلث القابضة بقيمة 987 مليون دولار، واكتتاب لشركة إنفستكورب كابيتال بقيمة 451 مليون دولار، واكتتاب لمجموعة فينيكس بقيمة 371 مليون دولار.

وسجلت شركة بيور هيلث القابضة أعلى مكاسب سعرية في اليوم الأول بنسبة بلغت 76%. بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج شركة تاكسي دبي في سوق دبي المالي بقيمة 315 مليون دولار.

سلطنة عمان تسجل أكبر اكتتاب عام حتى الآن

سجلت بورصة مسقط أكبر اكتتاب عام في السلطنة حتى الآن لشركة أوكيو لشبكات الغاز التي نجحت بجمع 772 مليون دولار. كذلك يستعد جهاز الاستثمار العماني، صندوق الثروة السيادية في السلطنة، لإدراج عدد من الاكتتابات العامة لأصول الدولة بهدف تعزيز أسواق رأس المال.