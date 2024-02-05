مسؤول: سعر الذهب في مصر سيواصل الانخفاض بالفترة المقبلة

توقع مسؤول بالحكومة المصرية، اليوم الاثنين، أن تواصل أسعار الذهب الانخفاض ليصل سعر الغرام عيار 21 إلى 2900 جنيه (93.83 دولار) خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن تراجعها منذ بداية الأسبوع جزء من حركة التصحيح السعري بالسوق.

وواصل الذهب الهبوط ليخسر نحو 200 جنيه للغرام مع بداية التعاملات اليوم مقارنة بمستواه مساء أمس، ليسجل عيار 21، وهو الأكثر تداولا في مصر، 3350 جنيها للغرام بعدما بلغ نحو 4 آلاف جنيه الأسبوع الماضي.

وقال ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن "ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة يعود إلى وجود ضغط شرائي كبير جدا".

وأضاف أنه تم وقف تصدير واستيراد الذهب منذ فبراير/شباط 2022، وهو ما يجعل حركة الأسعار بالسوق المحلية تابعة لحركة الطلب بها.

وأشار فرج إلى أن مبيعات الذهب خلال عام 2023 بلغت 57 طنا، من بينها 35 طنا من السبائك وجنيهات الذهب.

وقال إن سعر الجنيه الذهب انخفض من 32 ألف جنيه في الأسبوع الماضي إلى نحو 27 ألف جنيه حاليا، وتوقع أن تشهد الأسعار المزيد من الهبوط خلال الفترة المقبلة.

وتوقع فرج أن يصل سعر الغرام عيار 21 إلى 2900 جنيه، وسعر جنيه الذهب إلى نحو 25 ألف جنيه، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لتوقعاته.

وتعاني مصر نقصا في العملة الأجنبية على الرغم من انخفاض الجنيه المصري بنحو 50% منذ مارس/آذار 2022 وتوقيعها على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

وقال فرج إن رفع سعر الفائدة وتراجع الدولار كان لهما مرود إيجابي تمثل في انخفاض أسعار الذهب.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت الخميس الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25% و22.25% و21.75% على الترتيب.

وتراجعت أسعار الذهب عالميا لتسجل اليوم أدنى مستوى في أسبوع بفعل صعود الدولار الأميركي لأعلى مستوياته في شهرين وارتفاع عوائد السندات الأميركية بعد تقرير قوي للوظائف في الأسبوع الماضي بالإضافة إلى تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الأميركي.